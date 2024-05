Tanger-Assilah: Focus sur les réalisations de l’INDH en matière de santé maternelle et infantile

samedi, 18 mai, 2024 à 21:21

Tanger – La préfecture de Tanger-Assilah a organisé, samedi, une cérémonie à l’occasion du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en lumière les réalisations de l’INDH en matière de santé et de nutrition maternelles et infantiles, en particulier pendant les “1000 premiers jours de la vie de l’enfant”.

S’exprimant à cette occasion, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, a souligné que cette célébration constitue l’occasion de rappeler les principes et objectifs de ce chantier royal, fondateur de la politique sociale au Maroc, notant que de nombreuses réalisations à fort impact sur les citoyens ont vu le jour grâce à la mobilisation active de tous les acteurs en faveur des projets de l’INDH.

Il a également relevé que cette célébration offre l’opportunité de dresser le bilan des réalisations accomplies et d’anticiper la prochaine phase, appelant à la nécessité de fédérer les efforts pour renforcer la santé maternelle et infantile, ainsi que créer un environnement favorable à la croissance saine de l’enfant.

De son côté, le chef par intérim de la Division de l’action sociale (DAS) de la préfecture de Tanger-Assilah, Ismael Moutaouakil, a présenté un exposé sur le bilan de la troisième phase de l’INDH (2019-2023), dans lequel il a souligné qu’environ 1.000 projets ont été réalisés entre 2019 et 2023, avec une enveloppe budgétaire de 275 millions de dirhams (MDH), dont 230 MDH comme contribution de l’INDH.

Concernant le 4è programme de la phase III de l’Initiative relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, M. Moutaouakil a relevé que 161 projets ont été réalisés, avec une contribution de l’INDH qui s’élève à 73,13 MDH, portant notamment sur l’équipement de Dar al Oumouma dans la commune de Had El Gharbia, l’acquisition d’équipements médicaux et paramédicaux au profit des centres de santé, la réalisation de plus de 24 campagnes de communication bénéficiant à plus de 1.680 femmes (suivi de la grossesse, allaitement maternel, alimentation équilibrée, etc.), et l’organisation d’une caravane médicale pluridisciplinaire bénéficiant à 700 personnes.

Pour sa part, le délégué provincial de la Santé et de la protection sociale à Tanger-Assilah, Said Bouda, a présenté un exposé sur les “1000 premiers jours de la vie de l’enfant”, soulignant l’importance cruciale de l’allaitement maternel, d’une alimentation équilibrée et des soins de santé pour le développement du capital humain des générations montantes.

Cette cérémonie a également été une occasion pour annoncer le lancement d’un programme (du 18 mai au 18 juin) comprenant des campagnes de communication visant à améliorer la santé des enfants pendant les 1000 premiers jours, notamment en renforçant la nutrition et les soins de santé pour les mères avant et après l’accouchement, en promouvant l’allaitement maternel et en améliorant les pratiques d’alimentation complémentaire.

Elle a été ponctuée aussi par la projection de deux films institutionnels, mettant en lumière plusieurs campagnes de sensibilisation menées en milieu rural dans le domaine de la santé maternelle et infantile, ainsi que les services fournis par Dar Al Oumouma dans la commune de Had El Gharbia, qui a fait l’objet d’une visite de terrain à cette occasion.