Lancement de plusieurs chantiers en préparation de l’activation des services internet de cinquième génération (Ministre)

lundi, 20 mai, 2024 à 23:53

Rabat – La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué, lundi à Rabat, que plusieurs chantiers ont été lancés en préparation de l’activation des services internet de cinquième génération.

En réponse à une question orale sur “le lancement de la 5G”, présentée par le groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des Représentants, Mme Mezzour a précisé que ces chantiers portent principalement sur “les processus de reconfiguration du spectre de fréquences et la libération des bandes de fréquences susceptibles d’être exploitées dans les réseaux de cinquième génération en plus de la connexion des sites des Stations d’émetteur-récepteur de Base (BTS) avec des liaisons de fibre optique”.

Et d’ajouter que la stratégie nationale de développement numérique “Maroc digital 2030” englobe un aspect lié à la 5G, qui devrait être lancée, selon Mme Mezzour, “à moyen terme”.

Les réseaux de cinquième génération présentent des avantages par rapport à ceux de quatrième génération, à savoir le transfert d’une quantité importante de données à une vitesse plus rapide, le traitement de grandes quantités de données avec un minimum de retard et une utilisation intensive des applications dans les maisons, bâtiments, villes et voitures intelligentes, a-t-elle souligné.

Ces nouvelles utilisations ainsi que les investissements requis par le lancement des réseaux de cinquième génération imposent une reconsidération du modèle économique à adopter, qui diffère du modèle des services de quatrième génération, a-t-elle fait observer, notant que l’utilisation de la couverture 5G nécessite des équipements adaptés.

D’autre part, Mme Mezzour a indiqué que l’adhésion du Maroc dans l’organisation de la Coupe du Monde 2030 nécessite d’assurer une couverture 5G notamment dans les lieux concernés par cet événement mondial, tels que les stades, les sites d’entraînement et les Fanzones.