Le ministère de l’Enseignement supérieur œuvre avec les établissements des secteurs public et privé pour renforcer la capacité d’accueil des cités universitaires (M. Miraoui)

mardi, 14 mai, 2024 à 23:51

Rabat – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a affirmé, mardi à Rabat, que son département œuvre avec un certain nombre d’établissements des secteurs public et privé pour le renforcement de la capacité d’accueil des cités universitaires, à travers l’extension des cités actuelles et la construction de nouvelles cités et de résidences universitaires, en partenariat avec le secteur privé, dans le but d’atteindre 410.000 lits à l’horizon 2030.