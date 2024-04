Le président de la Chambre des Représentants s’entretient Rabat avec le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

lundi, 29 avril, 2024 à 22:49

Rabat – Le président de la chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Theodoros Rousopoulos.

M. Rousopoulos est actuellement en visite au Royaume pour participer au séminaire, qui se tiendra mardi à l’initiative du Parlement marocain et de l’APCE, à l’occasion de la clôture du projet “Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc 2020-2023”, financé par l’Union européenne et mis en ouvre par le Conseil de l’Europe.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les différents volets de la coopération entre le Parlement marocain et l’APCE, indique un communiqué de la Chambre des représentants, notant que M. Talbi Alami s’est félicité, à cette occasion, du bilan de la coopération parlementaire commune et des programmes adoptés par les deux parties dans le cadre du statut de Partenaire pour la Démocratie auprès de l’APCE dont bénéficie le Maroc depuis 2011.

Le président de la Chambre des représentants a, en outre, mis en avant les chantiers d’envergure lancés par le Royaume et les acquis réalisés sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour la consolidation de l’édifice démocratique, la promotion des droits de l’homme et le renforcement de la place des femmes au sein de la société et des institutions élues.

M. Talbi Alami a également présenté d’amples explications sur l’action parlementaire, la procédure législative, et les grands projets de lois en cours d’examen.

Pour sa part, le président l’APCE a salué le niveau de la coopération entre l’Assemblée parlementaire et le Parlement marocain ainsi que les étapes franchies à cet égard, faisant part de la forte volonté de l’APCE de renforcer cette coopération dans d’autres domaines.