Le bilan d’étape de l’action du gouvernement met la famille au coeur des politiques publiques (M. Akhannouch)

samedi, 25 mai, 2024 à 18:47

Agadir – Le président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, s’est félicité, samedi à Agadir, du bilan d’étape de l’action du son gouvernement, soulignant qu’elle met la famille marocaine au coeur des politiques publiques.

S’exprimant lors du forum national de clôture de la Fédération nationale des élus RNIstes, M. Akhannouch a indiqué que l’Exécutif s’est penché tout en long des deux dernières années et demie sur tous les dossiers et chantiers, y compris l’éducation, la santé, l’aide sociale directe, la couverture santé pour toutes les catégories, l’aide au logement, la gestion de la sécheresse et des dysfonctionnements de la politique hydrique, ainsi que le séisme d’al Haouz et le dialogue social.

Les acquis engrangés ont eu un impact positif sur les citoyens au niveau territorial et local, a-t-il affirmé, notant que la prochaine étape connaîtra de grands enjeux dans plusieurs domaines, à l’instar des questions de l’eau, de la promotion de l’emploi et du développement de l’économie nationale.

Le président du RNI a, par ailleurs, passé en revue les défis qui attendent les élus, en l’occurrence leur statut juridique et institutionnel, les questions des compétences et des ressources financières et humaines, ainsi que enjeux de la convergence des programmes et des stratégies territoriales, de la communication et de la formation des élus.

Selon lui, ce forum national intervient après une série de fora régionaux tenus par le parti, avec la participation de plus de 10.000 élus (es) du RNI, en vue d’opérationnaliser les principaux programmes et idées qui en découlent.

De son côté, Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du RNI, a déclaré à la MAP, que ce forum national constitue une occasion pour faire le point sur les réalisations du gouvernement durant la première moitié de son mandat dans tous les domaines: politique, économique, social et des droits de l’homme et de débattre des défis et questions qui se posent à l’avenir.

L’organisation de cette rencontre par la Fédération nationale des élus RNistes fait suite aux rounds régionaux tenus dans les 12 régions du Royaume, et constitue une occasion pour présenter la vision du parti en matière de promotion de l’action des collectivités territoriales et des chambres professionnelles et d’examiner les principales recommandations des élus du parti dans les communes, les conseils régionaux et les chambres professionnelles en vue d’améliorer l’action au niveau territorial.