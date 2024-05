“Bamako Dreams 30” : Mehdi Qotbi met en relief les liens forts entre les peuples et dirigeants du Maroc et du Mali

mardi, 7 mai, 2024 à 19:27

L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) et l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), ont inauguré, lundi à Rabat, un programme de formation régional exhaustif sur la sûreté radiologique et la sécurité des matières radioactives.