Tan-Tan : Remise des prix aux lauréats du 4ème grand concours national de la presse d’Oued Noun

samedi, 25 mai, 2024 à 19:05

Tan-Tan – Le palmarès du 4ème grand concours national de la presse et des médias d’Oued Noun a été proclamé vendredi soir à Tan-Tan, en présence de plusieurs professionnels des médias marocains et arabes.

Le grand prix national a été attribué ex-aequo à une dépêche de la MAP intitulée “L’Initiative Nationale pour le Développement Humain à Tan-Tan : Un soutien fort aux femmes en situation difficile”, un reportage d’Al Oula sur “les chantiers du développement et du progrès dans la région de Guelmim-Oued Noun” et un article du site “2m.ma” sur la renommée internationale des sites des mausolées de Mir Left.

Le prix régional a été remporté ex-aequo par le site “Tan-Tan 24” sur l’investissement touristique à El Ouateya et le site “Noun TV” pour un reportage sur “l’autonomisation médiatique des femmes dans les provinces du Sud”.

Le prix de la 4ème édition du concours est revenu à la chaîne “Laâyoune TV” pour un reportage sur le Moussem Tan-Tan 2023.

Un hommage a été également rendu à cette occasion à des journalistes marocains exerçant à l’étranger, dont Mohamed Amor, directeur de la chaine “Al Jazeera Sport News”, Hachem Ahr Barra, journaliste à “Al Jazeera English”, Abdessamad Nasser, journaliste, Sanaa Rahimi, journaliste à 2M et Talha Jabril, journaliste-écrivain soudanais résidant au Maroc.

Lors de cette cérémonie, un hommage a été aussi rendu à l’ancien joueur de l’équipe nationale de football, Aziz Bouderbala.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a indiqué que le grand concours national de la presse d’Oued Noun met en avant les efforts déployés par les journalistes et les professionnels des médias pour produire des contenus de qualité sur les domaines liés au développement économique, social, culturel et humain dans les provinces du Sud.

Il a ajouté, dans un discours lu en son nom par le directeur de la communication du ministère, Mustafa Amedjar, que ce prix constitue également une occasion de souligner le rôle joué par les professionnels marocains dans les pays de la diaspora pour le renforcement des médias nationaux grâce à l’expérience qu’ils ont accumulée et qui doit être mieux exploitée dans le cadre des grands projets programmés au Maroc notamment pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

De son côté, le président du Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM), Abdelkbir Akhchichen, a indiqué que l’organisation de la 4ème édition du grand concours national de la presse et des médias intervient dans un contexte décisif marqué par les efforts déployés par les médias nationaux en vue de mettre en place un système juridique à même d’en faire des médias forts et compétitifs.

M. Akhchichen a souligné que la responsabilité de développer les médias pour répondre aux défis incombe à tous les professionnels des médias, les institutions, les pouvoirs publics et la société.

Quant au président de la commission provisoire chargée de la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, Younes Moujahid, a souligné l’importance de l’ouverture sur toutes les initiatives et propositions en vue de réformer la loi sur la presse et l’édition et de développer la scène médiatique qui fait face à plusieurs défis.

En marge de cette cérémonie, le SNPM a signé des conventions de partenariat avec les syndicats des journalistes irakiens et mauritaniens.