Le Maroc est un “véritable” hub pour l’expansion de l’industrie du gaming sur les marchés africains (patron de groupe chinois)

dimanche, 26 mai, 2024 à 14:51

Rabat – Le Maroc est un “véritable” hub pour l’expansion de l’industrie du gaming vers les marchés africains, a affirmé, samedi à Rabat, Sophie Zhong, vice-présidente du groupe chinois Century Huatong.

Lors d’une conférence de presse organisée en marge de la première édition du “Morocco Gaming Expo 2024”, Mme Zhong a souligné le rôle central du Maroc comme hub stratégique pour l’industrie des jeux électroniques en Afrique. Cette conférence a été l’occasion pour un groupe d’investisseurs chinois d’annoncer leurs projets d’investissement au Maroc dans le domaine des jeux vidéo et de discuter des moyens de développer cette industrie.

Soulignant le développement significatif des infrastructures au Maroc, la responsable du Century Huatong Group, spécialisé dans le développement et l’exploitation des jeux en ligne, a affirmé que ce développement “positionne le pays comme un véritable hub pour l’accès aux marchés africains”.

Mme Zhong a également noté l’ambition du Maroc de développer l’industrie du jeu, saluant les efforts du Royaume dans ce sens et son expérience accumulée dans le domaine des industries culturelles et créatives. Elle a, par ailleurs, appelé à une localisation adéquate des industries électroniques au Maroc, en particulier, et sur le continent en général, à même de favoriser les intérêts mutuels et de promouvoir les jeux vidéo, qui connaissent un fort engouement de la part de larges segments de la population marocaine.

À cet égard, Mme Zhong a souligné la nécessité de tirer pleinement parti des systèmes éducatifs locaux qui utilisent les jeux vidéo à des fins pédagogiques, notant la possibilité de faire venir des enseignants chinois au Maroc à cette fin et pour aider l’industrie électronique marocaine en général.

La première édition du Morocco Gaming Expo vise à promouvoir l’industrie nationale du gaming et à présenter ses diverses composantes techniques, artistiques, créatives, éducatives et financières.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le salon constitue une plateforme pour les entreprises et startups marocaines, leur offrant l’opportunité de rencontrer des acteurs internationaux de l’industrie du jeu et d’établir des partenariats à l’échelle nationale et internationale. Il s’agit également d’une occasion pour les jeunes entrepreneurs passionnés de renforcer les liens avec les différents acteurs de la chaîne de valeur de cette industrie, tout en promouvant les initiatives de création d’entreprises dans ce secteur.

L’exposition, qui se tient du 24 au 26 mai, propose des séminaires, des tables-rondes et des sessions de formation animées par des experts de haut niveau. Les thèmes abordés incluent “Rabat Gaming City”, “L’industrie du jeu vidéo – Tendances et perspectives”, “Les jeux vidéo dans l’industrie du divertissement : un nouveau paradigme” ou encore “Construire un écosystème du jeu vidéo : Clés du succès”.