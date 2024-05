SelectUSA, un sommet sur les opportunités d’investissement aux USA présenté à Casablanca

mardi, 14 mai, 2024 à 22:53

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu mardi à Manama des entretiens avec le vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés, M. Ayman Al-Safadi, à l’occasion du 33ème sommet arabe.