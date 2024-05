Tunisie: Mise en échec de plus de 20 tentatives d’immigration irrégulière

lundi, 6 mai, 2024 à 15:48

Tunis – Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir mis en échec 22 tentatives d’immigration irrégulière à Sfax (sud-est), plaque tournante des traversées clandestines vers l’Europe à partir des côtes de la Tunisie.

Dans un communiqué, la Garde nationale tunisienne précise avoir déjoué au cours du week-end dernier 22 tentatives de migration au large des côtes de Sfax et du centre du pays, ce qui a été couronné par le sauvetage d’un nombre important de candidats à l’émigration clandestine.

A l’issue de leurs interventions, les unités de garde nationale ont arrêté 10 passeurs recherchés et saisi du matériel utilisé dans ces opérations clandestines, ajoute le communiqué.

La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l’île italienne de Lampedusa, connaît ces derniers temps une hausse des tentatives de départ de migrants vers l’Italie, notamment à partir de la ville de Sfax, considérée comme l’épicentre des tentatives de traversée clandestine.

Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, une ONG spécialisée dans la question migratoire, plus de 1300 migrants irréguliers de différentes nationalités ont trouvé la mort et 1793 autres ont été portés disparus au large des côtes tunisiennes au cours de l’année 2023, alors qu’ils tentaient de rallier clandestinement l’Europe.