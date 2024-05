L’opération Transit, un exemple éloquent de la coopération étroite entre le Maroc et l’Espagne (responsable espagnole)

lundi, 20 mai, 2024 à 20:47

Tanger – La Sous-Secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur, Susana Crisóstomo, a souligné, lundi à Tanger, que l’opération Transit est un exemple éloquent de la coordination et la coopération étroite entre le Maroc et l’Espagne.

Dans une déclaration à la MAP, à l’issue de la réunion de la commission mixte maroco-espagnole de transit, tenue sous la co-présidence de M. Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières, et la responsable espagnole, Mme Crisóstomo a affirmé que la communication et la coopération étroite entre les deux pays permettra d’assurer la réussite de l’opération Transit et de gérer toute situation qui peut survenir pendant l’opération.

“Nous avons remarqué lors de la réunion que nous avions déjà tout préparé et que l’opération traversée du Détroit (opération Marhaba) sera réussie cette année à l’instar des années précédentes”, a-t-elle enchainé, ajoutant: “grâce aux informations que nous avons échangées au cours de la réunion, nous savons que nous sommes prêts et qu’il y a une coordination entre nous”.

“Il s’agit d’un exemple clair de coopération entre les deux pays amis et frères, qui ont accumulé une grande expérience au cours des dernières années, en organisant une opération d’une telle envergure”, a noté la responsable espagnole.

Elle a, à cet égard, souligné que “le transit de plus de 3 millions de personnes et de 700.000 véhicules dans une courte période de temps constitue un défi organisationnel pour les deux pays, qui peut être relevé grâce à une préparation préalable et à la coordination entre les autorités des deux pays, ainsi qu’au travail technique et à la concertation entre les autorités contribuant à l’opération”.

“C’est une opération que les deux pays organisent conjointement chaque année, afin de veiller à ce que l’opération de transit des personnes pendant la période estivale se déroule de manière fluide, en toute sécurité, et dans de bonnes conditions à l’aller comme au retour”, a-t-elle conclu.