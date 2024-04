Emission d’un nouveau timbre-poste à l’occasion du 60ème anniversaire de l’ONCF

Rabat – Le Groupe Barid Al-Maghrib, en partenariat avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), a lancé, mardi à Rabat, une émission spéciale de timbre-poste commémorant le 60ème anniversaire de la création de l’Office.

Le nouveau timbre-poste a été dévoilé lors d’une cérémonie, à la Gare Rabat-Agdal, en présence du Directeur Général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, et du Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi.

Le timbre intitulé “Office National des Chemins de fer : 60 ans de progrès”, représente un ancien train datant de plus de 50 ans aux côtés du train à grande vitesse Al Boraq, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2018.

Cette illustration symbolique met en évidence le parcours remarquable de l’opérateur ferroviaire national depuis sa création en 1963 jusqu’à nos jours, demeurant fermement engagé sur la trajectoire du développement et de la modernisation.

A cette occasion, le Directeur Général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a souligné l’importance de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans l’accélération des transformations de l’ONCF pour soutenir le développement économique et social du pays.

Dans ce sens, M. Khlie a mis en avant les efforts pour moderniser et développer le réseau ferroviaire national, réduire les temps de trajet et améliorer le confort et la sécurité des passagers, tout en consolidant les choix stratégiques pour faire du rail un pilier central d’un système de transport marocain “novateur, intelligent, propre et accessible à tous”.

“Le nouveau timbre-poste que nous dévoilons aujourd’hui s’inscrit dans la longue tradition philatélique de la poste marocaine, consacrée aux moyens de transport”, a-t-il relevé, indiquant qu’il symbolise l’évolution remarquable de l’opérateur ferroviaire national depuis sa création en 1963 et toujours résolument tourné vers le progrès et la modernité.

Pour sa part, le Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, a souligné que cette émission de timbre-poste s’inscrit dans la politique de Barid Al-Maghrib visant à soutenir les grands projets structurants du pays, mettant en avant la volonté partagée de renforcer la dynamique de développement économique et social, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cet égard, M. Touimi s’est félicité de la coopération “fructueuse et historique” entre l’ONCF et Barid Al Maghrib, louant les avancées significatives du secteur ferroviaire au Maroc, notamment à la veille de l’organisation par le Royaume de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Dans ce sens, il a souligné que l’histoire du train marocain se confond avec celle de Barid Al-Maghrib, rappelant que jusqu’aux années 1980, la poste disposait d’un wagon spécialement dédié à son activité d’opérateur postal, reliant quotidiennement les principales gares du Maroc et facilitant ainsi l’acheminement du courrier vers toutes les grandes villes du Royaume.

Cette émission de timbre-poste vient enrichir la collection philatélique de la poste marocaine dédiée au thème des moyens de transport.

Depuis 1948, avec un timbre-poste dédié au “Train Marocain”, plusieurs émissions ont vu le jour, témoignant de l’importance accordée au secteur ferroviaire dans le pays, notamment avec des émissions telles que “Moyens de Transport au Maroc” en 1966, “Ligne Ferroviaire de l’Unité” en 1982, “Le Train” en 2010, “50ème anniversaire de l’ONCF” en 2014, et “Train à grande vitesse : Al Boraq” en 2019.