Eté 2024: L’ANEF sensibilise les visiteurs de la forêt de Tamesna à l’importance des espaces forestiers

dimanche, 26 mai, 2024 à 20:43

Tamesna – L’Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a organisé dimanche à Tamesna, une campagne de sensibilisation en coordination avec la Protection Civile et les autorités locales en faveur des visiteurs de la forêt urbaine de la ville, afin de les sensibiliser à l’importance de préserver la forêt et de la protéger contre les incendies.