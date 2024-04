Le Maroc et l’Espagne déterminés à renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche scientifique

mardi, 30 avril, 2024 à 17:26

Rabat – Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) du Maroc et le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC) de l’Espagne ont signé, mardi à Rabat, une convention-cadre de coopération portant sur la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique dans les deux pays.