Rabat: Célébration du 19ème anniversaire de l’INDH

mardi, 21 mai, 2024 à 0:03

Rabat – Une rencontre de communication a été organisée, lundi à Rabat, en commémoration du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Placée sous le thème “Les 1.000 premiers jours de la vie: fondement de l’avenir de nos enfants”, cette rencontre a mis en lumière la santé et la nutrition maternelle et infantile, ainsi que les réalisations de l’INDH au titre de sa troisième phase (2019-2023), tout en sensibilisant à l’importance des 1000 premiers jours de la vie d’un individu.

A cette occasion, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, a souligné que cet événement spécial permet de s’arrêter sur les réalisations de l’INDH, relevant l’importance de la thématique de cette année qui tourne autour des “1000 premiers jours” de la vie qui sont considérés comme un point crucial dans la voie de développement de l’individu.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général de la Préfecture de Rabat, Mohamed Ouradi, M. Yacoubi a indiqué que les experts dans le domaine de la santé maternelle et infantile soulignent l’importance des mille premiers jours, de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans, en raison de l’impact qu’ils représentent sur la santé future de la nouvelle génération.

Il a, dans ce sens, affirmé que l’INDH s’efforce de lutter contre tout ce qui entrave la bonne formation du capital humain en se concentrant sur la santé et la nutrition maternelle et infantile, appelant à cet effet à accélérer les travaux visant l’autonomisation des femmes et des enfants en matière de soins de santé et à renforcer le domaine de la nutrition qui revêt une importance majeure dans la préservation de la santé des mères et des enfants.

M. Yacoubi a également noté que l’INDH a connue, au cours de la troisième phase, une véritable évolution vers la valorisation du capital humain, et ce en concentrant les efforts sur les mille premiers jours de la vie de l’individu en prenant toutes les mesures nécessaires pour améliorer la nutrition, l’accès aux soins de santé et le suivi des mères et des enfants avant la naissance.

Pour sa part, le chef de la Division de l’Action sociale à la préfecture de Rabat et responsable de mise en œuvre des programmes de l’INDH, El Mokhtar Hakkou, a passé en revue le bilan des réalisations au niveau de la préfecture au cours de cette troisième phase de l’INDH, indiquant que 109 projets d’un coût total de 144 MDH, dont la contribution de l’INDH se chiffre à 106 MDH, ont été mis en œuvre.

Ces projets sont répartis, selon les programmes, en 30 projets visant à accompagner les personnes en situation de précarité, 60 pour améliorer les revenus et l’inclusion économique des jeunes et 19 projets destinés au programme d’impulsion du capital humain des générations montantes.

M. Hakkou a, par ailleurs, indiqué qu’une campagne nationale de sensibilisation sera organisée, du 22 mai au 22 juin prochain, en partenariat avec l’INDH et le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en vue de sensibiliser à l’importance des mille premiers jours, d’assurer une bonne santé pour les générations montantes et de mobiliser l’ensemble des parties concernées.

De son côté, la déléguée provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat, Majda Frindi, a mis en avant l’importance de renforcer les domaines de la nutrition et de la santé, notamment pour la mère et l’enfant, au cours des mille premiers jours de la vie, qui se répartissent en trois périodes, à savoir la grossesse, de la naissance jusqu’à l’âge de six mois, et de six mois à deux ans.

Cette rencontre a été marquée par la présence de la Maire de Rabat, Fatiha El Moudni, du Président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Darouich, des membres du Comité régional du développement humain et du Comité régional du développement économique, ainsi que des chefs de services extérieurs et des acteurs de la société civile.