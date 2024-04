Tanger-Assilah: mobilisation continue et partenariat actif pour renforcer la vaccination des enfants

mardi, 30 avril, 2024 à 17:29

Tanger – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) de la préfecture de Tanger-Assilah et la Direction provinciale de la Santé et de la protection sociale se sont engagées dans un partenariat actif, en déployant des efforts continus pour améliorer la santé maternelle et infantile, notamment en ce qui concerne le soutien aux efforts visant à généraliser la vaccination des nourrissons et des enfants.