Le Maroc Rallye Équestre 2024, du 22 au 26 mai à Ifrane (organisateurs)

mardi, 14 mai, 2024 à 18:46

Rabat – La 3è édition du Maroc Rallye Équestre (MRE), une aventure inoubliable pour les passionnés d’équitation comme pour les amateurs de nature, se tiendra du 22 au 26 mai dans le Parc National d’Ifrane, ont annoncé les organisateurs.

L’édition 2024 du MRE est particulièrement attendue, en particulier après le succès des précédentes éditions à Agafay et Essaouira. Cette compétition de 5 jours allie le sport équestre à l’orientation, à la régularité et à l’aventure à travers des terrains variés.

L’événement s’adresse à une cinquantaine de cavaliers internationaux, confortables aux trois allures. Il cherche à encourager non seulement la compétition, mais aussi l’écotourisme et la valorisation des patrimoines naturel et culturel du Maroc.

Les participants et leurs montures parcourent plus de 110 kilomètres de terrains divers, incluant des forêts de cèdres ancestraux, des plateaux vastes et des lacs naturels, offrant ainsi une expérience sans pareil en matière de rallyes équestres.

Le MRE est une invitation à explorer le Maroc de manière originale et respectueuse. L’événement est conçu non seulement pour tester l’habileté des cavaliers et l’endurance des chevaux, mais aussi pour éveiller chez tous les participants une prise de conscience pour le patrimoine culturel et naturel du Maroc.

Selon les organisateurs, le Maroc Rallye Équestre 2024 promet d’être un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui cherchent à vivre une expérience équestre authentique, en harmonie avec les principes du développement durable et de l’écotourisme.