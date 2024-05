M. Bourita s’entretient à Banjul avec son homologue mauritanien

vendredi, 3 mai, 2024 à 13:06

Banjul – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, jeudi 2 mai à Banjul en Gambie, un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug.

L’entrevue, qui a eu lieu en marge des travaux de la 15ème session de la Conférence islamique au sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul, a porté sur l’excellence des relations entre le Maroc et la Mauritanie et sur des sujets d’ordre régional et international.

M. Bourita avait eu auparavant une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues participant au sommet islamique qui s’ouvre ce samedi dans la capitale gambienne, en présence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Le ministre s’est entretenu avec les chefs de la diplomatie du Yémen, du Niger, de la Gambie, de Brunei, du Gabon, du Mali et du Sénégal.