Tanger : clôture en apothéose du “House of Beautiful Business Festival”

lundi, 6 mai, 2024 à 8:38

Tanger – L’édition 2024 du “House of Beautiful Business Festival” a pris fin, dimanche à Tanger, dans une ambiance festive et conviviale, après trois jours d’intenses activités mêlant réflexion intellectuelle, distraction artistique et échanges fructueux, dans différents lieux emblématiques de la ville du Détroit.