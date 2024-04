Conflit au Moyen-Orient: Le SG de l’ONU réaffirme son soutien à une solution à deux Etats

mardi, 30 avril, 2024 à 18:20

Nations Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé, mardi à New York, son soutien à une solution à deux États, “seule voie durable pour la paix et la sécurité” entre Palestiniens et Israéliens.