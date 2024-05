La coopération avec le Maroc est exemplaire et en pleine expansion (ministre gambien des Affaires étrangères)

Rabat – La coopération entre le Maroc et la Gambie est exemplaire, constante et en pleine expansion, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre gambien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens à l’étranger, Mamadou Tangara.

Le Maroc et la Gambie sont unis par des liens séculaires forts et solides, et une coopération agissante, a affirmé M. Tangara lors de la 3ème édition du Forum annuel MD Sahara, qui se tient sous le thème: “Façade atlantique 2030 : Une Vision Royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale”.

A cette occasion, le chef de la diplomatie gambienne a salué hautement l’Initiative Royale pour l’Atlantique faisant de cette région un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée, notant que cette Initiative favorisera une coopération sud-sud basée sur un partenariat gagnant-gagnant.

D’autre part, le ministre a réitéré le soutien constant de son pays à la marocanité du Sahara, soulignant que la position de la Gambie n’a jamais changé et aujourd’hui plus que jamais, les relations entre les deux pays se sont renforcées.

M. Tangara s’est également attardé sur la contribution significative du Maroc au succès de la 15-ème Conférence au sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui s’est tenue à Banjul (Gambie), appelant à promouvoir la coopération Sud-Sud et à tirer profit de l’expérience marocaine dans divers domaines.

Organisé par le groupe média Maroc Diplomatique, le Forum annuel MD Sahara se veut un carrefour d’échanges et de réflexions entre des personnalités éminentes des mondes diplomatique, économique et culturel.

Il vise notamment à mettre en lumière le potentiel du littoral atlantique, à stimuler une dynamique multisectorielle et à explorer les défis et les opportunités que présente la façade atlantique, un sujet au cœur de la stratégie de développement du Royaume et de l’Afrique.

Au programme de ce Forum de deux jours figurent une table ronde ministérielle, une table ronde diplomatique, un panel sur le thème “la façade atlantique 2030: promesse d’un tournant stratégique”, un autre intitulé “la façade atlantique 2030: pilier de sécurité, coopération et développement pour un avenir partagé en Afrique” et un troisième panel sous le signe “Vision atlantique: Le Maroc au cœur de la renaissance africaine: croissance, paix et prospérité partagées”.