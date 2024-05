Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains reçue au Palais présidentiel à Port-Louis

lundi, 6 mai, 2024 à 16:53

Port-Louis – Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, accompagnée du président et des membres de la Section mauricienne de la Fondation, a été reçue, lundi au Palais présidentiel à Port-Louis, par le Vice-président de la République de Maurice, Eddy Boissézon.

La délégation marocaine est représentée par MM. Othman Sqalli Houssaini, Chargé de mission auprès de la Fondation, Mohammed Maghraoui, Expert à la Fondation et Ilyas Mahyaoui, récitateur.

Lors de cette audience, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de la délégation à Maurice, M. Boissézon a salué la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service des sociétés africaines pour la promotion du dialogue inter-religieux, la paix spirituelle, la formation religieuse et le développement social.

Il a, à cette occasion, exprimé le vif désir de la République de Maurice de coopérer étroitement avec la Fondation dans les domaines à intérêts communs.

La délégation a été également reçue par le Vice-Premier ministre de la République, Anwar Husnoo au siège de la Primature à Port Louis.

Lors de cette rencontre, M. Husnoo a salué les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service de la paix et de la stabilité en Afrique. Il a aussi formulé le souhait de bénéficier de l’expertise marocaine dans la gestion du champ religieux, la formation religieuse et la préservation du patrimoine.

Le Vice-Premier ministre a de même exprimé son soutien aux actions de la Section de la Fondation à Maurice dans les domaines religieux, spirituels, culturels et sociaux.

Lors de ces rencontres, M. Sqalli Houssaini a présenté la vision sous-tendue par la création de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains ainsi que ses missions et objectifs.

Il a, dans ce cadre, mis en exergue le rôle prépondérant de la Fondation dans la consolidation des valeurs de tolérance, de coexistence et de fraternité en vue de contribuer au développement et à la cohésion sociale du continent africain, et ce conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le préserve, Président de la Fondation.