Essaouira: Don Royal aux Chorfas et adeptes de la Zaouia des Regraga

mercredi, 8 mai, 2024 à 18:50

Essaouira – Une délégation de la Chambellerie Royale a procédé, mercredi à Essaouira, à la remise d’un Don Royal aux Chorfas et adeptes de la Zaouia des Regraga, à l’occasion du Moussem annuel de cette confrérie.

La délégation, conduite par M. Mohamed Saad Eddine Smij, chargé de mission à la Chambellanie royale, a remis ce don Royal au Moqadem de la Zaouia des Regraga, Abdelaziz El Moqaddem, lors d’une cérémonie religieuse tenue à ladite Zaouia dans l’ancienne médina de la Cité des Alizés, en présence notamment du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, du président du Conseil local des Oulémas, Mohamed Menguit, d’élus locaux, de chefs des services extérieurs, de représentants des autorités locales, d’adeptes et de Chorfas des Regraga ainsi que d’autres personnalités.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance empreinte de piété et de recueillement, a été ponctuée par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques à la gloire du Prophète Sidna Mohammed (PSL).

A cette occasion, l’assistance a imploré le Très-Haut de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, d’accorder longue vie et santé au Souverain, de guider Ses pas et de couronner de succès Ses actions au service du développement et du progrès du Royaume, et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier, Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Moqaddem a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les membres de cette confrérie.

Pour leur part, les adeptes et Chorfas des Regraga ont réitéré leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et leur mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi pour réaliser le développement et le progrès du Royaume et la défense de ses sacralités.

La Commission Royale avait procédé, mardi, à la remise d’un don Royal au profit de plusieurs ménages démunis et des personnes à besoins spécifiques ou atteintes de maladies chroniques, à l’occasion de ce Moussem annuel de la confrérie des Regraga.