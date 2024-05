Fès lance un vaste programme de restauration de ses mosquées-zaouias historiques

lundi, 6 mai, 2024 à 12:21

La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) et la confédération africaine de la discipline (CAC) organisent, les 11 et 12 mai dans la forêt de Bouskoura à Casablanca, la 16è édition du championnat d’Afrique de VTT (Vélo Tout Terrain) sous le signe ” le Maroc et l’Afrique, une seule entité”.