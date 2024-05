Ouverture à Rabat de la 3ème édition du Forum annuel MD Sahara

vendredi, 10 mai, 2024 à 11:18

Rabat – Les travaux de la 3ème édition du Forum annuel MD Sahara ont débuté, vendredi à Rabat, sous le thème: “Façade atlantique 2030 : Une Vision Royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale”.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le groupe média Maroc Diplomatique, ce forum de deux jours se veut un carrefour d’échanges et de réflexions entre des personnalités éminentes des mondes diplomatique, économique et culturel.

Les participants à cet événement vont explorer les défis et les opportunités que présente la façade atlantique, un sujet au cœur de la stratégie de développement du Royaume et de l’Afrique.

Cette rencontre vise aussi à mettre en lumière le potentiel du littoral atlantique et à stimuler une dynamique multisectorielle. Cette initiative assure une attractivité renforcée pour les investissements, avec un impact direct et notable sur le développement régional et le bien-être des citoyens.

Au programme de ce Forum figurent une table ronde ministérielle, une table ronde diplomatique, un panel sur le thème “la façade atlantique 2030: promesse d’un tournant stratégique” et un autre intitulé “la façade atlantique 2030: pilier de sécurité, coopération et développement pour un avenir partagé en Afrique”.

Le MD Sahara se présente, selon ses organisateurs, comme une vision pour l’avenir, symbolisant un Maroc résolument moderne, inclusif et florissant, où économie et culture s’entrelacent pour avancer vers un avenir prometteur.