Tanger: Ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances d’une tentative de trafic de cocaïne (source sécuritaire)

dimanche, 5 mai, 2024 à 19:19

L’administration de la prison locale “Aïn Sebaa 1” a réfuté les allégations relayées par certains sites électroniques, selon lesquelles le détenu (I.K) aurait fait l’objet de “tentative de liquidation physique de la part de parties externes de l’établissement” et de “coups sous le regard des fonctionnaires”, en plus de “sa privation de soins” et de son “intention d’entamer une grève de la faim”.