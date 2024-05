Saidia à l’heure du 2e Raid Med by Saidia Resorts

jeudi, 2 mai, 2024 à 15:21

Saïdia – La deuxième édition du Raid Med by Saidia Resorts, organisée par la Société de Développement de Saidia (SDS), s’est ouverte, mercredi à Saidia, avec au programme une série d’activités mêlant découverte de la région et challenge sportif.

Cette compétition multisports, qui se poursuit jusqu’au 04 mai, se déroule en quatre étapes avec du trail, VTT, canoë, course d’orientation, natation et trail de nuit, par équipe de trois composée de deux femmes et 1 homme, indique un communiqué de la SDS.

En prélude à cet événement, les équipes participantes ont passé les contrôles techniques auprès de l’organisation de course pour contrôler le matériel obligatoire, l’état de leur VTT ou encore leur certificat médical, avant de pouvoir obtenir les dossards de participation, précise-t-on.

De même, un atelier de sensibilisation au cancer du sein a été organisé à Berkane, au profit des femmes mais aussi des secouristes, ajoute la même source, notant que cette initiative, animée par les médecins du CHU de Oujda, en collaboration avec les Amis du Ruban Rose, a bénéficié à plus de 50 femmes et secouristes qui pourront intervenir dans certains cas.

Le coup d’envoi de ce Raid a eu lieu en présence notamment du directeur générale de la SDS, Jalil Bennis, des co-organisatrices et du directeur technique de l’évènement, respectivement Latifa Cherif, Zineb Bennouna et Cyrille Sismondini.

“Le sport est un vecteur d’émancipation des femmes auquel nous croyons, nous sommes très heureux de porter le sport au féminin dans une région incroyable. L’Oriental est un vrai terrain de jeu et la diversité des paysages nous permet d’avoir de très belles épreuves”, a souligné Mme Bennouna lors de l’ouverture du Raid.

“C’est grâce à mon cancer que j’en suis là aujourd’hui, à porter toutes ces femmes à se dépasser par le sport, à aller plus loin, à comprendre qu’il y a une vie après le cancer et c’est cette solidarité et ces moments de partage qui nous feront avancer et aller mieux”, a affirmé, pour sa part, Mme Cherif.