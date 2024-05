Soufyan Bouqantar et Hasnae Zahi remportent la 10ème course de 15 km de Bouskoura

dimanche, 5 mai, 2024 à 16:20

Bouskoura – Les athlètes Soufyan Bouqantar et Hasnae Zahi ont remporté respectivement les épreuves masculine et féminine de la 10ème édition de la course de 15 km de Bouskoura, disputée dimanche avec la participation de plus de 10.000 coureurs.