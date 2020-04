Sortie du confinement: la prudence du gouvernement français qui réfléchit à différents scénarii

mardi, 7 avril, 2020 à 11:58

-Par Idriss TEKKI-

Paris – Critiqué par l’opposition pour sa supposée réaction tardive face à l’épidémie du nouveau coronavirus, le gouvernement français, cette fois-ci prudent, réfléchit d’ores et déjà à différents scénarii pour une sortie du confinement prévue officiellement le 15 avril courant si la situation sanitaire venait à le permettre.

Différents scénarii se profilent à l’horizon et le gouvernement se trouve confronté à un dilemme des plus compliqués, partagé qu’il est entre plusieurs options en vue de préparer calmement le retour à la normale dans une France, qui se rapproche de la barre des 9.000 morts depuis le début de la pandémie.

Procéder à une levée du confinement générale pour tous et en même temps, à une sortie progressive ou régionale selon l’évolution de l’épidémie sur le territoire national ou à une levée ciblée par tranches d’âge, tels sont les principaux cas de figure auxquels le gouvernement doit réfléchir.

L’exécutif entend ainsi s’inscrire dans une approche d’anticipation dans sa lutte contre le Covid-19, le but étant notamment de capitaliser sur le facteur temps, élément crucial et décisif dans cette guerre sans merci que livre la France contre la propagation de la pandémie. Mais aussi de parer aux critiques de l’opposition et de certains professionnels de la santé qui accusent le gouvernement de retards dans la prise de décisions importantes face à cette crise sanitaire, notamment la mise en place du confinement.

Mais avant toute décision, la fin du confinement ne serait envisageable que quand les indicateurs épidémiologiques certifieront “que la saturation des services hospitaliers, et des services de réanimation” est “jugulée”, comme l’affirme le Conseil scientifique, chargé de conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre pour endiguer la pandémie.

Si le premier scénario d’une sortie de confinement générale et totale pour tous semble d’emblée écarté par le gouvernement, d’autres possibilités sont toujours à l’étude.

Le premier ministre Edouard Philippe a jugé “probable” que le pays ne s’acheminera pas vers un déconfinement général et “absolu en une fois, partout, et pour tout le monde”. La prise d’une telle décision dépendra dans sa réalisation d’éléments dont l’exécutif ne dispose pas entièrement pour l’instant, a reconnu le chef du gouvernement, devant une mission d’information de l’Assemblée nationale.

Parmi ces facteurs figure l’existence d’un traitement contre le virus ou la capacité du pays à conduire massivement des tests. Une condition à laquelle adhère pleinement Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le covid-19, qui conditionne toute décision par le recours à une “stratégie de tests massifs”, en s’inspirant du modèle sud-coréen, qui a permis au pays asiatique de contenir rapidement la pandémie, en multipliant les opérations de dépistage et en isolant les cas positifs.

Mais, l’absence pour le moment d’un dépistage massif en France, empêche d’avoir une vision claire quant à la propagation du coronavirus au sein de la population, surtout que 80 % des personnes infectées ne présentent que peu ou pas de symptômes.

Le déconfinement région par région est l’un des autres scénarios envisagés par l’exécutif, sur la base d’un rapport américain qui préconise un déconfinement “Etat par Etat” en fonction de la chronologie de l’épidémie. En France, les régions touchées en premier seraient les premières à être déconfinées.

En outre, le premier ministre a évoqué la possibilité d’un déconfinement par tranches d’âge, qui envisage la possibilité que les personnes de plus de 60 et 70 ans soient les dernières à pouvoir sortir du confinement.

L’autre piste, la moins probable, est le tracking utilisé en Corée du sud à travers le suivi des déplacements des personnes en croisant données GPS des smartphones, caméras de surveillance et informations bancaires. Cependant, les dispositifs de traçage numérique n’existent pas en France et “ne seraient pas légalement permis” dans l’hexagone, selon le premier ministre.

Actuellement, “plusieurs équipes” travaillent sur les scénarios possibles de déconfinement, alors que le Conseil scientifique a estimé que le confinement serait “d’au moins six semaines à compter de sa mise en place”.

Pour étudier l’opportunité et la faisabilité de telle ou telle méthode et des différents scénarii envisageables, le gouvernement a chargé un haut fonctionnaire, Jean Castex, fin connaisseur du monde de la santé, de piloter la réflexion sur la stratégie de déconfinement la mieux adaptée au cas français.

En attendant les résultats de ces études et l’évolution de la situation épidémiologique, le gouvernement met en garde contre tout relâchement dans le respect des mesures de distanciation sociale dans l’attente du pic de la pandémie et des résultats des trois premières semaines du confinement.