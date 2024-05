M. Talbi El Alami s’entretient à Rabat avec le DG de l’OIT

mercredi, 8 mai, 2024 à 21:05

Rabat – Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mercredi au siège de la Chambre à Rabat, avec le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Gilbert Fossoun Houngbo, en visite au Maroc jusqu’au 9 mai.

Les discussions ont porté sur les réformes et les grands chantiers lancés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier celui de l’Etat social considéré comme une expérience pionnière aux niveaux régional et international, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Lors de ces entretiens, M. Talbi Alami a passé en revue les attributions de la Chambre des représentants portant principalement sur la législation, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques, mettant en exergue le rôle de la Chambre dans l’accompagnement du chantier de l’Etat social.

De son côté, le directeur général de l’OIT s’est félicité, selon le communiqué, des conclusions de sa visite au Maroc dont il salue les réformes sociales, faisant part de sa forte appréciation de la stratégie sociale du Royaume, qui aspire à garantir le bien-être de tous.

M. Houngbo a également mis en avant l’engagement du Maroc à respecter et à promouvoir les droits sociaux fondamentaux et l’efficacité de la protection sociale, soulignant le rôle important du parlement et des parlementaires dans les domaines de la législation, du contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques à caractère social.