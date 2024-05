Le renforcement de la coopération au centre d’entretiens entre M.Mayara et le DG de l’OIT

mercredi, 8 mai, 2024 à 18:45

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Gilbert Fossoun Houngbo, axés sur le renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux parties.

A cette occasion, le président de la Chambre des conseillers et le directeur général de l’OIT, actuellement en visite au Maroc à la tête d’une importante délégation, ont souligné la nécessité du renforcement de la coordination et de la concertation dans les différents fora internationaux en vue de relever les défis dans un contexte régional et international empreint de bouleversements, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Au cours de cette rencontre, relève la même source, M. Mayara a exprimé sa fierté des rôles importants dévolus à l’OIT en matière de défense des droits des travailleurs au niveau mondial et sa mobilisation en faveur de l’équité, de la justice sociale et d’une vie digne.

M.Mayara a, en outre, mis l’accent sur la place des syndicats au sein de la Chambre des conseillers, en tant que composante active aux côtés des représentants des conseils territoriaux et du patronat, ce qui fait de cette instance un espace d’expertise, d’élaboration de stratégies nationales et de dialogue sociétal pluraliste.

Après avoir passé en revue l’ensemble des acquis réalisés par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, notamment dans le domaine social, il a réitéré la détermination de la deuxième chambre du parlement de contribuer aux efforts visant à garantir le succès du chantier de l’Etat social avec tout ce qui en découle en termes de mesures législatives et d’initiatives de contrôle et d’évaluation permettant au gouvernement de s’acquitter de sa mission dans ce cadre.

Pour sa part, M. Houngbo a affirmé que cette visite, la première après son élection à la tête de l’OIT en mars 2022, lui a permis de s’arrêter sur le développement considérable que connaît le Royaume dans divers domaines, faisant part de son admiration pour les chantiers ouverts au Maroc, à leur tête le projet ambitieux de généralisation de la protection sociale.

Il a, également, salué les efforts consentis par la Chambre des conseillers concernant les législations relatives à l’emploi et aux libertés syndicales, eu égard à la nature de sa composition.