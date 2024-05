SIEL 2024: L’Académie Hassan II des sciences et techniques présente avec un programme scientifique riche et varié

mercredi, 8 mai, 2024 à 18:07

Rabat – L’Académie Hassan II des sciences et techniques participe du 10 au 19 à Rabat à la 29ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Comme à l’accoutumée, et à l’instar des éditions précédentes, le stand de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques constituera une plateforme d’échange avec les visiteurs du salon autour de l’Académie et de ses différentes missions et activités, indique un communiqué de l’Académie.

Il sera également, selon la même source, une vitrine de présentation des multiples publications de l’Académie, éditées par sa maison d’édition Hassan Il Academy Press : (Les Actes des sessions, le bulletin d’information de l’Académie, les ouvrages d’auteurs, le journal scientifique “Frontiers in Science & Engineering”, la Lettre de l’Académie…).

Le programme des manifestations qui se tiendront dans le stand de l’Académie cette année est riche et varié et s’articulera autour de différentes conférences scientifiques abordant des thématiques scientifiques d’actualité.