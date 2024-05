Nairobi: forte participation d’OCP Africa au Sommet africain sur les engrais et la santé des sols

mercredi, 8 mai, 2024 à 19:55

Nairobi – Le Sommet africain sur les engrais et la santé du sol, dont les travaux se poursuivent jusqu’à jeudi à Nairobi, connaît une forte participation d’OCP Africa qui a mis en avant, lors de différents événements parallèles, son savoir faire, ses solutions innovantes et son engagement en faveur d’une agriculture durable en Afrique.

La filiale du Groupe OCP a enregistré une participation active à plusieurs side events organisés en marge du Sommet dont les réunions ministérielles préparatoires ont démarré mardi avec la participation du Maroc.

Le Royaume a été représenté à ces réunions qui se sont tenues en prélude du Sommet, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, à la tête d’une importante délégation, qui comprend notamment l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Ainsi, lors d’un événement parallèle organisé par l’Association internationale des producteurs d’engrais (IFA), OCP Africa a mis en lumière l’action du Groupe OCP, à travers la filiale, en soutien à l’implémentation du plan d’action continental relatif au développement du secteur des engrais.

L’événement a permis de mettre en évidence les projets phares menés par le Groupe et les projets à venir, à travers des partenariats et des actions coordonnées avec des institutions internationales telles que la Banque Mondiale, l’USAID et la Banque africaine de développement (BAD). Ces projets ont notamment traits à la santé des sols, à l’économie des données, à la fertilisation efficiente et raisonnée et au renforcement des capacités des fermiers.

Intervenant lors d’une autre rencontre, organisée par le Centre international de développement des engrais (IFDC), les représentants d’OCP Africa ont mis en avant les actions à entreprendre dans le cadre de partenariats public-privé, en vue de renforcer la résilience du secteur des engrais face aux chocs externes et aux perturbations du marché, à travers notamment le renforcement de la valorisation des ressources naturelles locales, la capitalisation sur les énergies verte, le renforcement du commerce intra-africain et l’optimisation de l’efficience des engrais grâce à l’application de formules spécifiques aux besoins des sols et des cultures, combinée à l’amélioration de la santé des sols.

Les événements parallèles ont également été l’occasion de souligner la place d’OCP Africa comme fer de lance de l’innovation dans les domaines commercial et technologique. L’objectif étant de faire progresser la gestion des nutriments 4R (bonne source, bon moment, bonne quantité et bon placement) à travers le continent africain.

L’accent a été mis sur la réponse d’OCP Africa aux défis, qui s’aligne sur l’approche SMART de la gestion des nutriments intégrée dans les principes des 4R. A cet égard, OCP Africa développe des produits sur-mesure, établit des parcelles de démonstrations et déploie des recommandations personnalisées en matière d’engrais, afin de renforcer la résilience des petits exploitants agricoles.

Plusieurs partenariats ont été évoqués lors de ce panel, dont notamment des partenariats stratégiques avec des organisations telles que l’USAID, l’Institut africain de la nutrition des plantes (APNI), l’IFDC et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), qui montrent l’engagement d’OCP Africa à favoriser l’innovation et la durabilité dans l’agriculture.

A l’occasion d’un événement parallèle co-organisé par OCP Africa et l’USAID, l’engagement de la filiale à conduire un changement positif dans le secteur agricole a été souligné, en plus de son engagement à relever les défis rencontrés par les petits exploitants agricoles et à promouvoir des pratiques agricoles durables en Afrique.

De même, ce panel a permis de répondre aux questions concernant les objectifs stratégiques d’OCP Africa en matière de recherche et de développement, ainsi que sa vision de l’évolutivité et de la durabilité des solutions développées grâce à la collaboration.

Dans ce sens, l’intervenant a insisté sur l’importance accordée par la filiale à la promotion des pratiques agricoles durables, à l’exploitation des initiatives numériques et à la facilitation du partage des connaissance à travers des partenariats et des ateliers de renforcement des capacités.

Organisé par l’UA et le gouvernement kényan, le Sommet africain sur les engrais et la santé du sol réunira jeudi des chefs d’État africains, de hauts responsables gouvernementaux, des acteurs du secteur privé et des représentants d’organisations de la société civile.

L’événement de trois jours devra déboucher sur l’adoption d’un Plan d’action décennal qui fournirait des recommandations concrètes sur les mesures à prendre au cours des dix prochaines années, ainsi que la Déclaration de Nairobi sur les engrais et la santé des sols et le cadre de l’Initiative des sols pour l’Afrique.