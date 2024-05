Rencontres du digital by Portnet : le rôle de la blockchain dans la transformation de la chaîne logistique en débat

mercredi, 8 mai, 2024 à 18:54

Casablanca – Le rôle de la blockchain dans la transformation de la chaîne logistique (Supply Chain) a été au menu des “Rencontres du Digital by PortNet” organisées, mercredi à Casablanca, dans le cadre de la 11ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).