Le train des Lieux saints entame le premier voyage du Hajj 1445

jeudi, 13 juin, 2024 à 13:37

Le Mecque – Le premier voyage du train des Lieux saints de la saison du Hajj 1445 s’est déroulé jeudi à l’aube pour acheminer les pèlerins, par le biais de neuf stations, aux lieux saints de Mina, Arafat et Muzdalifah.

La Saudi Railway Company (SAR) (Chemins de fer d’Arabie Saoudite) avait annoncé, lundi dernier, la fin de la phase d’exploitation expérimentale de 90 jours, au cours de laquelle elle a vérifié l’état technique des 17 trains qui ont fait l’objet d’une maintenance intensive au cours des derniers mois, et mis à niveau tous les systèmes utilisés dans les véhicules, les gares, les systèmes de signalisation et de communication ainsi que les systèmes des centres d’exploitation et de contrôle.

La SAR a également annoncé qu’elle avait engagé plus de 7.500 employés saisonniers parlant plusieurs langues, notamment l’anglais, le turc, l’indonésien et le nigérian, pour servir les pèlerins.

Après sa mise en service en 2010, l’exploitation du train des Lieux saints a été transférée à la Saudi Railway Company, suite à une décision du Conseil des ministres de 2019 qui confie le service, la maintenance et l’exploitation de ce train aux Chemins de fer d’Arabie saoudite.