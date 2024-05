La Vision Royale en matière de promotion des IDE a su transformer les défis en opportunités (directeur)

mercredi, 8 mai, 2024 à 16:37

Abou Dhabi – La Vision Royale en matière de promotion des investissements directs étrangers (IDE) a su transformer les défis en opportunités, a affirmé le directeur de la communication, de la coopération internationale et des partenariats au ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Zakaria Farahat.

Intervenant lors d’un atelier, organisé dans le cadre de la 13ème session du congrès de la Réunion annuelle de l’investissement (Annual Investment Meeting-AIM), M. Farahat a souligné que “le Maroc a lancé, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plusieurs initiatives qui répondent à ces défis, ce qui a permis au Maroc de figurer parmi les pays ayant su transformer les défis en opportunités”.

Et d’ajouter que la stratégie du Maroc en matière d’investissement repose sur trois piliers, à savoir les investissements des secteurs public et privé et le partenariat entre les deux secteurs, relevant que la sage Vision Royale a permis au Royaume, doté d’une économie moderne, ouverte et développée, de devenir une destination privilégiée des investissements privés.

Le Maroc, qui a signé plus d’une cinquantaine d’accords de libre-échange, offre l’accès à des marchés de 2,5 milliards de consommateurs, outre le fait qu’il opte pour une économie ouverte sur le monde et les pays développés, a-t-il noté, ajoutant que le système industriel marocain dans les secteurs d’automobile et d’aéronautique connaît une croissance soutenue.

M. Farahat a indiqué que le Royaume s’emploie à encourager les investissements étrangers, à travers des politiques macro-économiques et commerciales, des réformes structurelles et du renforcement des infrastructures, notant dans ce sens que le Maroc a adopté, en 2022, une nouvelle Charte de l’Investissement qui offre plusieurs incitations fiscales afin d’encourager les investisseurs nationaux et étrangers à investir dans des secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois.

La stratégie du Maroc en matière de développement et de promotion des énergies renouvelables démontre son engagement en faveur d’un avenir énergétique durable, a-t-il affirmé, soulignant à cet égard que le Royaume se positionne comme un acteur important dans le domaine de la transition énergétique mondiale, et ce en offrant d’énormes opportunités pour les investisseurs souhaitant contribuer à l’émergence d’un monde prospère.

Et de conclure que les atouts du Maroc, qui consistent notamment en sa stabilité politique et sa situation géostratégique, outre le fait qu’il dispose d’une main d’œuvre jeune et qualifiée et mène une bonne gouvernance dans le domaine de l’investissement, en font une destination privilégiée pour les investissements étrangers.

Outre M. Farahat, la délégation marocaine prenant part à ce congrès se compose du directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Jalal Benhayoun, du directeur du CRI de Casablanca-Settat, Salmane Belayachi, de la directrice de la Coopération et des partenariats à l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Assia Bensaad, ainsi que des représentants, notamment de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), de l’Agence pour le développement agricole (ADA) et du CRI de Draâ-Tafilalet.

Placée sous le thème “Adapting to a shifting investment landscape: Harnessing new potential for global economic development” (S’adapter au paysage changeant de l’investissement: exploiter de nouveaux potentiels pour le développement économique mondial), ce congrès se veut l’occasion idoine pour les décideurs, les chefs d’entreprises, les investisseurs et les responsables gouvernementaux de discuter et d’explorer de nouvelles méthodes censées promouvoir la croissance économique mondiale ainsi que d’établir des partenariats stratégiques qui contribuent à façonner et à remodeler l’avenir du commerce et de l’investissement au niveu mondial.

Cet événement, marqué par la participation de plus de 900 conférenciers de différents pays, plus d’une centaine de ministres, de maires, de gouverneurs de banques et de banques centrales, de 11 marchés financiers mondiaux, de 50 entreprises et 300 exposants, offre une plateforme pour consulter des projets d’investissement spécialisés dans divers domaines, à travers 450 sessions de dialogue et 7 tables rondes de haut niveau.

Dans le cadre de ce congrès, plusieurs événements, forums, sessions de dialogue et workshops aborderont divers thèmes principaux, à savoir l’investissement, l’innovation et la technologie, les startups, les PME, l’entrepreneuriat, les forums régionaux de dialogue dans les continents, l’avenir de la finance et de l’investissement mondial, passant par les dernières tendances et innovations dans divers domaines.