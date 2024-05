Le 34è Congrès national de la Société marocaine de rhumatologie, du 16 au 18 mai à Marrakech

mercredi, 8 mai, 2024 à 16:50

Marrakech – La Société marocaine de Rhumatologie (SMR) tiendra du 16 au 18 mai courant, à Marrakech, son 34è Congrès national de rhumatologie.

Le Congrès national de rhumatologie est un rendez-vous annuel, qui rassemble les rhumatologues nationaux et internationaux autour des maladies de l’appareil locomoteur, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement scientifique permet au milieu universitaire et à ses partenaires de réaffirmer annuellement leur engagement envers la recherche ainsi qu’envers le développement du savoir et la diffusion des connaissances relatives à cette discipline médicale en perpétuelle dynamique d’innovation et de recherche.

Le congrès sera aussi l’occasion privilégiée pour de nombreux jeunes rhumatologues en formation de vivre une première expérience de congrès et d’y présenter leurs travaux scientifiques, souligne le communiqué.

Le 34è Congrès national de Rhumatologie offre également l’opportunité de débattre et de discuter des nouveautés et dernières avancées en matière de traitement et de prise en charge des maladies rhumatismales.

Le comité scientifique du congrès a concocté un programme riche et varié comprenant des conférences d’actualité, des symposiums et des ateliers pratiques abordant tous les aspects des maladies de l’appareil locomoteur.

Ce programme sera enrichi cette année par des sessions thématiques et des conférences de pédagogie avec une forte participation des experts nationaux.