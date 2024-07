INDH : 28 projets réalisés à Kénitra en 2022-2023

mardi, 9 juillet, 2024 à 19:28

Kénitra – Un total de 28 projets d’une enveloppe budgétaire de 9 millions de dirhams ont été réalisés en 2022-2023 dans la province de Kénitra, au titre du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (ARIEJ) dans le cadre de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Bénéficiant d’une contribution de l’INDH à hauteur de 5.7 millions de dirhams, ces projets ambitionnent de promouvoir un développement humain et social durable consacrant les valeurs de la dignité et de la solidarité qui constituent des sources d’espoir pour les générations à venir, selon des données fournies par la division de l’action sociale dans la province de Kénitra.

Ils ont pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique dans la province de Kénitra, et d’améliorer la situation de la population, notamment à travers l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, de la conception jusqu’au démarrage.

Ces projets portent sur le soutien aux auto-entrepreneurs et aux coopératives dans plusieurs filières de production agricole dans la région, dont l’agriculture, la pêche et l’artisanat.

Ce soutien a ainsi contribué à l’amélioration du revenu d’un groupe de coopératives qui ont bénéficié, à travers un appui matériel, d’une assistance et d’un suivi régulier afin de garantir le succès et la durabilité de leur projet.

Dans une déclaration à la MAP, la chef de division de l’action sociale dans la province de Kénitra, Ebtissam Ayadi, a fait savoir que ce soutien est destiné à aider les porteurs de projets et les coopératives bénéficiaires à développer et valoriser leurs produits locaux, et à s’imposer sur les marchés nationaux et internationaux.

Faisant observer que nombre de projets ayant bénéficié du soutien de l’INDH dans le cadre de l’axe relatif à l’amélioration du revenu, sont portés par des femmes, Mme Ayadi a relevé que ces projets concernent des activités portant sur l’agriculture, la pêche et la production des produits bio.

Approchées par la MAP, des femmes bénéficiaires ont fait part de leur satisfaction de l’appui apporté par l’INDH pour réussir leur projet.

Dans ce sens, Mme Kaoutar Ouassaid, qui a initié un projet dédié à la production et à la valorisation des céréales et légumineuses bio dans la région de Kénitra et du Gharb, a affirmé que l’objectif de son initiative est d’aider les femmes à économiser du temps en cuisine et d’offrir aux consommateurs un large éventail de produits bio.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH s’inscrit dans une vision d’ensemble articulée autour de trois volets, à savoir le processus politique de consolidation de l’État moderne, les réformes et projets structurants générateurs de croissance ainsi que le développement humain dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, fondé sur les principes de bonne gouvernance à travers l’information, le suivi et la reddition des comptes.