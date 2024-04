Laâyoune: Célébration du 16ème anniversaire de la création de la DGAPR

lundi, 29 avril, 2024 à 19:32

Laâyoune – L’administration de la prison locale de Laâyoune 2 a organisé, lundi, une cérémonie à l’occasion de la célébration du 16ème anniversaire de la création de la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Cette cérémonie, tenue en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a été l’occasion de mettre en relief l’importance du rôle qu’assurent les fonctionnaires de la DGAPR et les missions qui leurs sont assignées notamment sécuritaires et correctionnelles, pour assurer la sécurité publique, promouvoir la réhabilitation et la réinsertion des pensionnaires et préserver leur dignité.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de la prison locale de Laâyoune 2, El Hassan Bachikh, a indiqué que la Délégation générale s’est attelée à la réforme du secteur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion et au développement de ses performances, soulignant que cette voie a été renforcée par l’adoption d’une vision prospective intégrée qui inclut tous les aspects et domaines de la gestion.

M. Bachikh a également noté que ce processus s’inscrit en droite ligne avec les Orientations Royales et l’action gouvernementale, en tenant compte des dispositions juridiques nationales et pactes internationaux, en particulier les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

Dans ce contexte, il a souligné que le plan stratégique de la DGAPR, qui s’étend de 2022 à 2026, comprend cinq axes basés sur l’humanisation des conditions de détention, le renforcement des programmes de réhabilitation et de réinsertion, la sécurité des prisons, le développement des capacités institutionnelles de l’administration et l’intégration de l’approche genre et environnementale dans la gestion des affaires pénitentiaires.

De même, le responsable a présenté les différentes mesures prises par l’administration de la prison locale de Laâyoune 2, depuis son ouverture officielle le 16 septembre 2023, pour améliorer les conditions de détention, mettant l’accent sur les différents programmes éducatifs et de formations ayant bénéficié respectivement à 145 et 176 détenus.

Il s’agit également de l’organisation de diverses activités culturelles, religieuses et sportives au profit des pensionnaires, a-t-il poursuivi, faisant savoir que quelque 2.580 détenus de cet établissement pénitencier ont bénéficié des services de prévention et de soins dans le cadre du suivi psychologique et sanitaire.

Cette cérémonie, tenue en présence de responsables judiciaires et de chefs des services extérieurs, ainsi que des personnalités civiles et militaires, a été marquée par la remise du “Prix du fonctionnaire distingué” au titre de 2023-2024, en reconnaissance à leurs efforts louables au service des pensionnaires de l’établissement et au rôle pivot du fonctionnaire dans la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR, outre son action en faveur de la réhabilitation des détenus et leur insertion dans la société.