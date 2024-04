Marrakech : Les risques professionnels peuvent être évités en instaurant un système de sécurité efficace et une culture de prévention (ministre)

lundi, 29 avril, 2024 à 10:19

Marrakech – Les risques professionnels susceptibles d’affecter gravement la santé et le bien être des travailleurs peuvent être évités ou du moins atténués en instaurant un système de sécurité efficace et bien géré et une culture de prévention des risques professionnels, telle que définie par la convention 187 de l’Organisation Internationale du Travail, a indiqué, dimanche à Marrakech, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.