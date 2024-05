Tanger: cinq personnes interpellées pour trafic de drogue et de psychotropes

jeudi, 9 mai, 2024 à 14:08

Tanger – Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, cinq personnes s’activant dans le cadre d’un réseau criminel de trafic de drogue et de psychotropes.

Quatre mis en cause ont été interpellés à bord d‘un véhicule léger lors d’une opération sécuritaire menée au centre de Tanger, a indiqué une source sécuritaire, précisant que les fouilles du véhicule et les perquisitions menées dans un domicile occupé par les suspects ont permis la saisie de 7600 comprimés de type ecstasy.

La poursuite de l’enquête dans cette affaire a permis l’interpellation d’un cinquième suspect immédiatement après son arrivée à bord d’un train en provenance de Marrakech et avec à sa possession une somme d’argent estimée à 160.000 dirhams qui serait destinée à l’acquisition des psychotropes.

L’opération de pointage des mis en cause à la base de données de la sûreté nationale a révélé que trois d’entre eux font l’objet d’avis de recherche émis par les services de la police judiciaire à Tanger et Marrakech, pour leur implication présumée dans des affaires de trafic de drogue et de psychotropes.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut la même source.