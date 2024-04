Dérèglement climatique/Migration: les parlementaires sont appelés à assumer leurs responsabilités (M. Talbi Alami)

mardi, 30 avril, 2024 à 15:12

Rabat – Face au dilemme des dérèglements climatiques et leurs conséquences graves sur la stabilité humaine ainsi que sur la question de la migration, les parlementaires sont appelés à assumer leurs diverses responsabilités, a souligné, mardi à Rabat, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Dans une allocution lors d’une conférence sous le thème “Migration et dérèglements climatiques : quelle articulation ?”, organisée conjointement par le Parlement marocain et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), M. Talbi Alami a indiqué que les parlementaires doivent exploiter leur position institutionnelle et forums multilatéraux pour diffuser une nouvelle prise de conscience sur la migration et les représentations communes à son sujet, ainsi que sur la solidarité pour inverser les indicateurs négatifs dangereux liés aux changements climatiques.

“Cette responsabilité éthique, politique et historique n’est pas moins importante que la responsabilité d’œuvrer pour la paix, la stabilité et la sécurité dans un monde de plus en plus enclin à la fragmentation et à la polarisation, ce qui le rend vulnérable à toutes les possibilités difficiles à contrôler, sachant que les conflits, les guerres et l’instabilité sont également des facteurs décisifs dans les migrations et les déplacements”, a-t-il noté.

Dans ce sens, le président de la Chambre des représentants a relevé que le Maroc et l’Europe sont à même de contribuer de manière décisive à instaurer une nouvelle conscience qui soit en phase avec des politiques fondées sur la solidarité, la coopération et le respect mutuel en faveur de migrations sûres, régulières et ordonnées, tel que prévu dans le “Pacte de Marrakech”, afin de faire face aux dérèglements climatiques pour un développement durable.

M. Talbi Alami a, par ailleurs, mis en avant les principes et les valeurs régissant la gestion par le Maroc du phénomène de la migration, ainsi que la coopération maroco-européenne dans la lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de trafic d’êtres humains, relevant qu’après avoir été à la fois une source de migration et de transit pour les migrants, le Maroc est devenu désormais une terre d’accueil et d’intégration pour les migrants, en particulier ceux en provenance des autres pays africains frères et du Moyen-Orient.

“Le Maroc veille, en application des Hautes instructions Royales, à ce que cela se fasse selon une vision basée sur les valeurs de solidarité et de respect de la dignité humaine, et ce dans toutes les circonstances”, a-t-il poursuivi.

Il a, à cet égard, souligné que les partenaires européens du Royaume reconnaissent et apprécient les efforts du Maroc dans la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains, leur démantèlement, et la lutte contre la migration irrégulière, et ce malgré le coût financier, humain et logistique de ces efforts.

Dans le même sillage, le président de la Chambre des représentants a mis en évidence les efforts du Royaume en faveur de la question du climat et du développement, ainsi que son engagement pour la construction d’une économie africaine verte.

Il a, dans ce sens, souligné que l’Initiative Atlantique annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 48e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, le 6 novembre 2023, “représente un projet stratégique dont la mise en œuvre est susceptible de créer une transformation géostratégique développementale profonde et structurelle en Afrique”.

“Elle vise également à exploiter de manière optimale les ressources du continent, à le doter d’infrastructures et à lever l’isolement des pays côtiers africains dépourvus d’accès maritime, afin de les connecter aux autres pays du monde par voie terrestre et maritime”, a-t-il ajouté.

Sur le plan interne, a-t-il enchaîné, “le Maroc met en œuvre des plans ambitieux dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, avec environ 30 zones abritant de tels projets, ainsi qu’un grand projet de production d’hydrogène vert, de mobilisation et de bonne gestion de l’eau, de dessalement de l’eau de mer, et de mise en œuvre de plans agricoles pionniers”.

Cette conférence intervient à l’occasion de la clôture du projet “Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc 2020-2023”, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, indique un communiqué du Parlement.

Les discussions portent essentiellement sur la relation entre la migration et le développement durable, l’intégration des migrants et la préservation des compétences et des talents.

Les intervenants devront, à cette occasion, jeter la lumière sur l’ampleur du phénomène au Maroc et en Europe, tout en menant une réflexion sur les moyens permettant de relever les défis actuels et futurs que pose le dérèglement climatique.