La présidente du Corporate Council on Africa souligne le fort potentiel du Maroc en matière de commerce et d’investissement

lundi, 6 mai, 2024 à 14:35

Washington – La présidente du Corporate Council on Africa (CCA), Florizelle Liser, a mis en avant le fort potentiel du Maroc en matière de commerce et d’investissement, à l’occasion de la tenue à partir de ce lundi à Dallas (Texas), de la 16è édition du Sommet des affaires USA-Afrique organisée par le CCA.

Le Maroc est le seul partenaire de libre-échange des États-Unis en Afrique et le premier investisseur en Afrique subsaharienne, a souligné Mme Liser dans une interview accordée à la MAP.

“Nous sommes donc très heureux d’accueillir une délégation de haut niveau au sommet de cette année à Dallas, conduite par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli”, a-t-elle dit.

Le Sommet des affaires USA-Afrique 2020 organisé à Marrakech sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été un “énorme” succès, a affirmé la responsable américaine.

Le 16è Sommet des affaires USA-Afrique, qui se tient du 6 au 9 mai à Dallas, prévoit des discussions de haut niveau entre les gouvernements américain et africains et les dirigeants du secteur privé sur les questions et secteurs clés ayant un impact sur le commerce, l’investissement et les affaires entre les deux parties, a indiqué Mme Liser, première femme à diriger le Conseil depuis sa création en 1993.

Les quelque 1.500 participants au sommet, dont 8 chefs d’État africains, des ministres, des membres du gouvernement américain et d’autres hauts fonctionnaires, ainsi que des PDG de compagnies discuteront également des principales initiatives africaines et américaines, a souligné l’ancienne représentante adjointe au commerce des États-Unis pour l’Afrique.

Des sessions spéciales sur les PME et l’autonomisation des femmes mettront en lumière les parties prenantes qui sont essentielles à la croissance économique aux États-Unis et chez leurs partenaires africains, a-t-elle ajouté.

Des agences de financement américaines, dont l’Export Import Bank, la Development Finance Corporation, ainsi que des institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque de commerce et de développement et Africa 50, discuteront du financement d’infrastructures majeures et d’autres projets avec des investisseurs institutionnels, des dirigeants de sociétés de capital-investissement et investisseurs corporatifs qui seront présents au Sommet, a dit la présidente du CCA.

S’appuyant sur le thème de cette année: USA-Afrique: un partenariat pour un succès durable, l’objectif du sommet est non seulement de promouvoir le dialogue, mais aussi de faire progresser les partenariats commerciaux, les transactions et les coentreprises entre les États-Unis et l’Afrique qui favorisent la croissance économique et la prospérité pour les Américains et les Africains, a-t-elle noté.

Ce sommet se veut une plate-forme et une opportunité unique de se focaliser sur les relations économiques entre les États-Unis et l’Afrique et sur les opportunités de croissance du commerce, des investissements et de l’engagement commercial, a relevé Mme Liser.

Alors que les pays africains sont confrontés à de multiples défis découlant de la pandémie du COVID, de la hausse et de la volatilité des prix des matières premières et des retombées des crises en Ukraine et à Gaza, les participants à cette rencontre vont se focaliser sur les efforts de collaboration qui peuvent répondre à ces défis et, plus important encore, sur les enjeux importants et les opportunités croissantes que le marché africain offre au gouvernement américain et aux partenaires du secteur privé, a affirmé la responsable américaine.