La 18ème APM, une occasion de débattre des questions de paix et de développement dans la région (M. Mayara)

jeudi, 16 mai, 2024 à 11:12

Lisbonne – La 18ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), qui se tient les 15 et 16 mai à Braga (Portugal), est une occasion de débattre des questions de paix et de développement économique et social dans la région, a indiqué le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara.

Cette rencontre, qui constitue une opportunité pour les parlementaires méditerranéens d’examiner des questions telles que la migration, la lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains, est de nature à contribuer au renforcement des relations entre les pays des deux rives du pourtour méditerranéen, a souligné M. Mayara dans une déclaration à la presse, en marge des travaux de cette session.

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée vise à renforcer la coopération dans le domaine législatif et à l’élargir pour englober d’autres domaines entre tous les pays de la Méditerranée, a fait savoir M. Mayara, qui est le président de cette organisation parlementaire régionale.

Il a rappelé que la cérémonie d’ouverture de cette 18ème APM a été marquée par l’attribution du Prix de l’Excellence de l’APM à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Achari, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, en reconnaissance de son rôle et de ses actions humanitaires de soutien à la résistance du peuple palestinien dans la ville d’Al-Qods.

L’attribution de cette distinction s’inscrit dans le cadre de la contribution du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, à l’édification de ponts de compréhension entre les peuples de la région euro-méditerranéenne, à travers la promotion des valeurs de respect mutuel, de coexistence, de coopération et de solidarité.

Le Prix de l’Excellence sera remis à l’Agence lors de la deuxième édition du Forum économique parlementaire de Marrakech, qui sera organisé par la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, les 11 et 12 juillet dans la ville Ocre.

Les travaux de la 18ème session plénière de l’APM se sont ouverts mercredi à Braga, sous la présidence de M. Mayara, en présence notamment du président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, du président de l’Assemblée nationale du Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, ainsi que des représentants des pays membres et des organisations internationales, de chercheurs, de diplomates et de représentants du secteur privé.

L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée est une organisation internationale qui rassemble 34 parlements membres des régions Euro-méditerranéenne et du Golfe pour discuter des défis communs les plus urgents.