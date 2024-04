Le Forum de Dialogue des Magistrats Africains se penche à Addis-Abeba sur son plan d’action 2024-2026

samedi, 27 avril, 2024 à 12:20

Addis-Abeba – Le Forum de Dialogue des Magistrats Africains, basé à Rabat, s’est penché lors d’une réunion à Addis-Abeba en marge de la session du Tribunal administratif de l’Union africaine tenue du 22 au 26 avril courant au siège de l’organisation panafricaine, sur son programme et plan d’action pour la période 2024-2026.

Les membres et fondateurs du Forum de Dialogue des Magistrats Africains ont également examiné et approuvé de nouvelles adhésions de juges africains qui seront annoncées lors de la prochaine assemblée générale du Forum prévue au Maroc.

Cette réunion du Forum, organisée pour la première fois au siège de l’Institution panafricaine, a ainsi examiné et recommandé dans le cadre du plan d’action 2024-2026 la constitution de plusieurs Commissions, notamment les Commissions scientifique, d’éthique et de déontologie.

Les membres et fondateurs du Forum de Dialogue des Magistrats Africains ont également examiné les modalités de la désignation des représentants du Forum au niveau des cinq régions du Continent africain.

La réunion a été sanctionnée par l’adoption des thématiques juridiques et judiciaires qui seront débattues lors des prochaines échéances du Forum de Dialogue des Magistrats Africains.

Présidé par la Magistrate marocaine Jamila Sedqi, le Forum compte une quarantaine de Magistrats issus de plus de 18 pays africains des cinq régions de l’Afrique.

Ce forum constitue un centre scientifique, à formation judiciaire, sous forme d’association professionnelle, soumise au droit marocain.

Il aspire à mettre en valeur la compétence des magistrats marocains et africains en général, en offrant un domaine d’échange d’expertises et d’expériences et en contribuant au développement du patrimoine juridique, lit-on dans la présentation du Forum.

Il vise aussi à assurer la communication entre les magistrats marocains et leurs homologues dans les Etats africains, de manière à permettre leur connaissance mutuelle du système juridique et judiciaire applicable, et à contribuer à leur rapprochement en identifiant les points de similitude et de différence, échanger les expertises et les expériences professionnelles de manière à servir la magistrature et à l’élever au rang approprié de symbole de la justice et de la confiance, souligne-t-on.

Il ambitionne, entre autres, de faire connaître les institutions juridiques et judiciaires régionales au niveau africain, organiser et participer à des rencontres, séminaires juridiques présentiels ou virtuels, au Maroc et à l’étranger et consolider les valeurs, l’éthique et les traditions professionnelles et bénéficier des bonnes pratiques internationales dans ce domaine en appréciant leur applicabilité dans les pays du continent africain outre la promotion de la coopération et les partenariats avec des organismes et organisations internationaux et régionaux en rapport avec les objectifs du forum.