Entretiens à Banjul entre M. Bourita et le ministre gambien des Affaires étrangères

jeudi, 2 mai, 2024 à 19:05

Banjul – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, jeudi à Banjul, des entretiens avec son homologue gambien, Mamadou Tangara.

La rencontre entre les deux ministres, tenue au siège du ministère gambien des Affaires étrangères et de la Coopération, a porté sur le renforcement des relations entre le Maroc et la Gambie et les moyens de raffermir davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines.

Cette entrevue a eu lieu en marge de la 15-ème session de la Conférence islamique au sommet, qui se tient les 4 et 5 mai à Banjul, sous le thème “Promouvoir l’unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable”.

M. Bourita était accompagné, lors de cette rencontre, de Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), et du chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc en Gambie, Ali Belhaj.