Sommet de l’OCI à Banjul : L’Agence Bayt Mal Al Qods organise des expositions de produits palestiniens

jeudi, 2 mai, 2024 à 15:58

Banjul – L’Agence Bay Mal Al Qods Acharif, relevant du Comité Al Qods présidé par SM le Roi Mohammed VI, a inauguré, jeudi à Banjul, des expositions de produits d’origine palestinienne, en marge des travaux de la 15ème session de la Conférence islamique au sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Dans un communiqué, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif indique avoir inauguré une exposition de produits du terroir, d’artisanat, de bijoux et de broderie reflétant l’identité Maqdessie et palestinienne, dans le cadre du Forum “Journées de l’investissement”, organisé les 02 et 03 mai par le Centre islamique pour le développement du commerce relevant de l’OCI.

L’Agence organise également une exposition des produits dérivés de l’olivier sous le thème “L’olivier de la paix”, ajoute le communiqué.

La même source fait savoir que l’Agence présente en outre le bilan de son action à Al Qods à travers une exposition de photos et de tableaux mettant en exergue les programmes, projets et interventions humanitaires et sociales de l’Agence dans la Ville sainte, ainsi que des exemplaires de produits d’associations et d’institutions financées dans le cadre du programme de l’Agence “Initiatives civiles pour le développement humain”.

L’Agence expose aussi des photos d’archives des précédentes sessions du Comité Al Qods, ainsi que le rapport d’activité 2023, le rapport bilan sur les célébrations du jubilé d’argent de l’Agence sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu’un album photos sur l’opération d’acheminement d’aide humanitaire aux Palestiniens à Al Qods et Gaza durant le mois de Ramadan dernier, ordonnée par le Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve.