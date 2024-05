Service militaire : les critères d’établissement des listes de conscrits du prochain contingent au menu d’une réunion de la Commission centrale de recensement

jeudi, 2 mai, 2024 à 21:43

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a assuré, jeudi à Rabat, que son département est pleinement mobilisé pour accueillir les équipes et le public dans les meilleures conditions lors de la Coupe du monde 2030 de football.