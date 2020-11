Environ 120 MDH pour améliorer les structures de la circonscription judiciaire de Laâyoune

jeudi, 5 novembre, 2020 à 21:48

Laâyoune – Un budget d’environ 120 millions de dirhams est mobilisé pour la réalisation de plusieurs projets phares dans la circonscription judiciaire de Laâyoune en vue d’améliorer les prestations fournies par les différentes juridictions.

Les projets en cours d’achèvement portent sur la réalisation du Tribunal de première instance de Dakhla-Oued Eddahab (44,63 MDH) et du Centre régional d’archivage de Laâyoune (23,5 MDH), selon des données présentées au ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, en visite jeudi à Laâyoune à l’occasion de la célébration du 45ème anniversaire de la Marche verte.

Il s’agit aussi de chantiers en cours d’étude, à savoir le projet de reconstruction du tribunal de première instance de Laâyoune, pour un coût global de 52 MDH.

Ces projets visent à rapprocher l’administration judiciaire des usages, à fournir des services de qualité et à améliorer les conditions de travail du personnel.

M. Ben Abdelkader s’est rendu à la Cour d’appel de Laâyoune, où des travaux d’élevation et d’aménagement d’un coût total d’environ 12 millions de dirhams, sur une superficie couverte de 1850 mètres carrés, ont été achevés.

Le ministre a également visité le siège provisoire du tribunal de première instance de Laâyoune pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’aménagement, pour un montant de 2,91 MDH. Le projet porte sur l’aménagement d’une salle d’audience, des bureaux des fonctionnaires judiciaires et administratifs, en plus d’une zone pour les accusés en état de détention, d’un espace de comparution et des salles d’archives.

L’infrastructure judiciaire de Laâyoune sera également renforcée par la réalisation d’un centre régional d’archivage, qui s’étend sur une superficie totale de 1.6367 m2 carrés, dont 4500 m2 couverts, pour un montant de 23,5 MDH.

Lors de ces visites de chantiers, M. Ben Abdelkader a été accompagné du procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, outre des magistrats et des élus locaux.