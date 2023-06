APM : La migration et la transition énergétique au cœur de l’agenda de M. Mayara

mardi, 6 juin, 2023 à 15:18

Rome – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a annoncé, mardi à Rome, en sa qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), qu’il placera la question migratoire, la lutte contre le terrorisme et la transition énergétique au cœur de son mandat à la tête de l’organisation.

A l’occasion de la 49ème réunion du Bureau de l’APM, M. Mayara a présenté les thèmes clés sur lesquels se penchera son travail pendant son mandat à la tête de l’organisation méditerranéenne.

Il s’agit notamment de la question migratoire, a affirmé le responsable marocain, soulignant que la région méditerranéenne est particulièrement préoccupée par les flux migratoires irréguliers. “Il est de notre devoir de traiter cette question avec un sens humain élevé, de solidarité et de responsabilité”, a-t-il plaidé, indiquant, par ailleurs, que la transition énergétique, constitue, en outre, un axe majeur de son plan d’action, qui vise, à ce niveau, la promotion de l’élimination progressive du carbone.

Selon M. Mayara, l’intégration économique demeure aussi un fondement essentiel de la prospérité et de la stabilité de la région. Il a rappelé, dans ce sens, l’organisation par la Chambre des conseillers du “Forum parlementaire euro-méditerranéen et du Golfe” en décembre dernier à Marrakech.

Dans la même veine, “nous réaffirmons la continuité et la pérennité de ces efforts à travers l’organisation de la deuxième édition, dont les travaux se concentreront sur la transition énergétique, en mettant l’accent sur la technologie nécessaire pour soutenir ce processus, ainsi que sur le rôle crucial de l’investissement”, a-t-il dit.

Dans le cadre de son mandat, le président de l’institution a également exhorté les membres de l’APM à renforcer davantage la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, notamment à travers le suivi de la situation sécuritaire dans la région du Sahel et l’implication des pays de la région dans des activités conjointes, en vue de partager les expériences dans ce domaine, exprimant son souhait d’intégrer le Tchad, le Mali et le Niger.

En marge de sa visite à la République du Panama pour participer aux travaux de la 37e session ordinaire du Parlement latino-américain, Parlatino, M. Mayara avait également proposé de signer un protocole d’entente qui favoriserait la convergence et unifierait les visions sur de nombreuses questions.

Outre les membres de l’APM, le Secrétaire général de l’organisation, Sergio Piazzi, et l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla, la réunion a été marquée par la présence du président du Conseil consultatif de l’Arabie saoudite, Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh, et de la vice-présidente du conseil consultatif du Bahrain, Jihad Al-Fadil.

La participation des pays du Golfe exprime concrètement la volonté de l’APM au fil des ans de construire des ponts entre la région euro-méditerranéenne et le Golfe, afin de promouvoir le dialogue continu et constructif nécessaire pour relever les défis communs et promouvoir la paix et la stabilité, a-t-il estimé.

Sur un autre registre, le responsable a salué la signature récemment d’un accord de coopération entre le parlement méditerranéen et le Centre de médecine des catastrophes du Conseil de l’Europe, soulignant que cette initiative constitue un acquis pour toute la région qui permettra de répondre plus efficacement aux catastrophes naturelles et humanitaires.

Il s’est également félicité de la dynamique du Centre d’études internationales de l’APM, qui accueille des jeunes chercheurs de la région méditerranéenne et d’ailleurs, insistant sur la nécessité d’assurer un avenir prospère aux générations futures, à travers le respect mutuel et la coopération.

Les défis sont nombreux, mais grâce au dialogue et à la coopération nous pourrons les relever, a affirmé M. Mayara, relevant le rôle important de la diplomatie parlementaire, qui permettra de construire un avenir prometteur pour la Méditerranée et son voisinage.

A cette occasion, les participants ont observé une minute de silence en hommage à l’ancien président de la Chambre des représentants et dirigeant de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), feu Abdelouahed Radi, louant ses qualités humaines et son engagement politique.

Dans le cadre de sa visite de travail en Italie, M. Mayara s’est entretenu avec nombre de responsables parlementaires et gouvernementaux saint-marinais dans le but de renforcer la coopération bilatérale et collaborer de près au niveau de l’APM pour une action commune en faveur de la Méditerranée.

M. Mayara a été élu à l’unanimité nouveau président de cette organisation parlementaire internationale pour la période 2023-2024 à l’issue de sa 17ème session plénière qui a eu lieu récemment au parlement marocain.

L’APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. Elle est le successeur légal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 90.

L’APM réalise l’essentiel de son travail au sein de trois Commissions permanentes. Elle se réunit chaque année en Session plénière. Elle peut également créer des groupes de travail, des comités ad hoc ou des groupes de travail spéciaux pour traiter un sujet particulier (la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la confiance, le soutien à la paix, les migrations massives, le libre-échange et les investissements, l’intégration économique, le changement climatique, l’énergie, les droits de l’homme, le dialogue des civilisations, les questions de genre…).